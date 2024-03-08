Елизар Глухов - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Елизар
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Глухов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тюмень
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 2006 (18 лет)
|Имя
|Елизар
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Глухов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тюмень
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.04.2024
|71' - 90'
|Урал (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2024
|71' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|82' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|08.03.2024
|74' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)