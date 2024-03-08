Виталий Петров - статистика
#64 | Нападающий
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 2007 (17 лет)
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 2007 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|65' - 90'
|Динамо (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|65' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|90'
|15.03.2024
|84' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.03.2024
|83' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)