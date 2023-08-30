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Крис Бешам
Статистика
Крис Бешам - статистика
Завершил карьеру
20 июля 1988 (38)
#6 | Защитник
180 см | 72 кг
Англия
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Англия. Кубок лиги 2023/2024
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Англия. Премьер-лига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Юнайтед
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
30.08.2023
Линкольн
1' - 90'
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