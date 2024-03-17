Арсений Агеев - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Агеев
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 2004 (19 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Агеев
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 2004 (19 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 90'
|Арсенал
|0:2
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|28.04.2024
|1' - 90'
|Славия-Мозырь
|3:0
|Арсенал
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|20.04.2024
|1' - 90'
|Арсенал
|2:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|38'
|13.04.2024
|1' - 90'
|Ислочь
|0:2
|Арсенал
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|05.04.2024
|1' - 90'
|Арсенал
|1:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|1' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:2
|Динамо-Брест (Брест)
|28.04.2024
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:0
|Арсенал (Дзержинск)
|20.04.2024
|1' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|2:0
|Шахтер (Солигорск)
|38'
|13.04.2024
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Арсенал (Дзержинск)
|05.04.2024
|1' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|29.03.2024
|1' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:0
|Арсенал (Дзержинск)
|17.03.2024
|1' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|42'