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    Фредди Аду - статистика

    Имя Фредди
    Фамилия Аду
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июня 1989 (33 года)
    Рост 170
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2009 1' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Монако (Монако)
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