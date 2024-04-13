Jamie Jellis - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Jamie Jellis
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jamie Jellis
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|59' - 90'
|Уимблдон
|5:1
|Уолсолл
|Англия. Вторая лига, 46 тур
|16.04.2024
|Был в запасе
|Уолсолл
|2:1
|Суиндон Таун
|Англия. Вторая лига, 40 тур
|13.04.2024
|84' - 90'
|Уолсолл
|1:3
|Ноттс Каунти
|Англия. Вторая лига, 44 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч