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    Фредерик Нимани - статистика

    #88 | Нападающий
    Имя Фредерик
    Фамилия Нимани
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 октября 1988 (34 года)
    Рост 191
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2012 64' -90' ПАОК (Салоники) 0:3 Удинезе (Удине)
    17.02.2012 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 ПАОК (Салоники)
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