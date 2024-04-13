Юрий Кравченко - статистика
#87 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Кравченко
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Кравченко
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.04.2024
|77' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Арсенал (Дзержинск)