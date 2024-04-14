Владислав Лях - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Лях
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Лях
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 85'
|Арсенал
|0:2
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|77'
|26.04.2024
|1' - 90'
|Динамо-Брест
|2:2
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|20.04.2024
|1' - 90'
|Славия-Мозырь
|1:1
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|25'
|14.04.2024
|1' - 90'
|Динамо-Брест
|1:0
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|1' -85'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:2
|Динамо-Брест (Брест)
|77'
|26.04.2024
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|20.04.2024
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Динамо-Брест (Брест)
|25'
|14.04.2024
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:0
|Минск (Минск)