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    Владислав Игнатьев - статистика

    #23 | Вратарь
    Имя Владислав
    Отчество Николаевич
    Фамилия Игнатьев
    Команда БАТЭ
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 февраля 2003 (21 год)
    Рост 193
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.05.2024 Был в запасе БАТЭ 1:1 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
    26.04.2024 Был в запасе Витебск 1:0 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
    19.04.2024 1' - 90' БАТЭ 1:1 Днепр Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
    13.04.2024 Был в запасе Торпедо-БелАЗ 2:0 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
    06.04.2024 1' - 90' БАТЭ 1:3 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2024 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:1 Ислочь (Минский район)
    26.04.2024 Был в запасе Витебск (Витебск) 1:0 БАТЭ (Борисов)
    19.04.2024 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:1 Днепр (Могилев)
    13.04.2024 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:0 БАТЭ (Борисов)
    06.04.2024 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:3 Гомель (Гомель)
    30.03.2024 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    16.03.2024 1' -90' Минск (Минск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
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