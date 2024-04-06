José Andrade - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|José Andrade
|Команда
|Оренсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|José Andrade
|Команда
|Оренсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|58' - 90'
|Оренсе
|0:1
|Эль Насьональ
|Эквадор. Серия А, 11 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Либертад Лоха
|1:1
|Оренсе
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|83'
|20.04.2024
|88' - 90'
|Оренсе
|1:0
|ЛДУ
|Эквадор. Серия А, 9 тур
|90'
|13.04.2024
|Был в запасе
|Макара
|0:0
|Оренсе
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|06.04.2024
|71' - 90'
|Оренсе
|2:2
|Мушук Руна
|Эквадор. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч