Agustín Alaniz - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Agustín Alaniz
|Команда
|Расинг М
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Agustín Alaniz
|Команда
|Расинг М
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Насьональ
|4:2
|Расинг М
|Уругвай. Примера, 11 тур
|29.04.2024
|67' - 90'
|Расинг М
|2:0
|Феникс
|Уругвай. Примера, 10 тур
|87'
|26.04.2024
|77' - 90'
|Насьональ
|2:2
|Расинг М
|Копа Судамерикана, 3 тур
|78'
|19.04.2024
|75' - 90'
|Расинг М
|1:1
|Серро
|Уругвай. Примера, 9 тур
|14.04.2024
|85' - 90'
|Рампла Хуниорс
|0:1
|Расинг М
|Уругвай. Примера, 8 тур
|10.04.2024
|84' - 90'
|Архентинос Хуниорс
|0:3
|Расинг М
|Копа Судамерикана, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч