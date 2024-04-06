Wei Wu - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Wei Wu
|Команда
|Чжэцзян Профешионал
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Wei Wu
|Команда
|Чжэцзян Профешионал
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.04.2024
|Был в запасе
|Чжэцзян Профешионал
|4:1
|Хэнань
|Китай. Суперлига, 9 тур
|26.04.2024
|Был в запасе
|Чжэцзян Профешионал
|1:2
|Бейджин Гуоань
|Китай. Суперлига, 8 тур
|19.04.2024
|85' - 90'
|Чжэцзян Профешионал
|3:2
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|Китай. Суперлига, 7 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Циндао Хайню
|2:0
|Чжэцзян Профешионал
|Китай. Суперлига, 6 тур
|10.04.2024
|Был в запасе
|Чэнду Рончен
|3:0
|Чжэцзян Профешионал
|Китай. Суперлига, 5 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Чжэцзян Профешионал
|1:2
|Циндао Вест Кост
|Китай. Суперлига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч