Motoki Ohara - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Motoki Ohara
|Команда
|Санфречче Хиросима
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Motoki Ohara
|Команда
|Санфречче Хиросима
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.04.2024
|Был в запасе
|Хоккайдо Консадоле Саппоро
|1:1
|Санфречче Хиросима
|Япония. Джей-лига, 9 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Ависпа Фукуока
|1:1
|Санфречче Хиросима
|Япония. Джей-лига, 8 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Санфречче Хиросима
|2:0
|Сенан Бельмаре
|Япония. Джей-лига, 7 тур