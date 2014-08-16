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    Сергей Кузнецов - статистика

    #79 | Нападающий
    Имя Сергей
    Фамилия Кузнецов
    Команда Говерла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 августа 1982 (40 лет)
    Рост 188
    Вес 84
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Олимпик (Донецк)
    16.08.2014 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Говерла (Ужгород)
    62'
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