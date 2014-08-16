Сергей Кузнецов - статистика
#79 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|188
|Вес
|84
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|188
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Олимпик (Донецк)
|16.08.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|62'