Эль-Хаджи Малик Диуф - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Эль-Хаджи Малик
|Фамилия
|Диуф
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Эль-Хаджи Малик
|Фамилия
|Диуф
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.04.2024
|Был в запасе
|Виктория
|1:0
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Славия
|2:1
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2024
|1' -26'
|Милан (Милан)
|4:2
|Славия (Прага)
|26'