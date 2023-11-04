Льюис Пэйн - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Пэйн
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 2004 (19 лет)
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Пэйн
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 2004 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|6
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|70' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|2:4
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|16.01.2024
|46' -90'
|Истли (Истли)
|1:3
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|85'
|06.01.2024
|1' -66'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:1
|Истли (Истли)
|28'
|12.12.2023
|1' -90'
|Барнет (Лондон)
|1:4
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|6' 19'
|02.12.2023
|1' -62'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:1
|Барнет (Лондон)
|04.11.2023
|70' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|2:0
|Олдхэм (Олдхэм)