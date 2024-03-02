Акакий Шулая - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Акакий
|Фамилия
|Шулая
|Команда
|Кызылкум
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мартвили
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Акакий
|Фамилия
|Шулая
|Команда
|Кызылкум
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мартвили
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызылкум
|5
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2024
|1' -90'
|Согдиана (Джизак)
|1:0
|Кызылкум (Зарафшон)
|29.03.2024
|1' -90'
|Кызылкум (Зарафшон)
|0:0
|Локомотив (Ташкент)
|16.03.2024
|1' -90'
|Насаф (Карши)
|2:1
|Кызылкум (Зарафшон)
|64'
|11.03.2024
|1' -90'
|Кызылкум (Зарафшон)
|2:1
|Сурхан (Термез)
|44'
|02.03.2024
|1' -90'
|Бунедкор (Ташкент)
|1:3
|Кызылкум (Зарафшон)