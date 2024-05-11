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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Металлург Б - Кызылкум
Металлург Б - Кызылкум: обзор матча 11 мая 2024
Металлург Б
11.05.2024, суббота, 17:00
Узбекистан. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Кызылкум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлург Б - Кызылкум
89'
Замена
И. Вахобов
️️️️
М. Гиесов
Замена
Б. Джорджевич
️️️️
Ш. Убайдуллаев
82'
78'
Замена
Ф. Жуманкузиев
️️️️
Д. Рахматиллоев
Замена
К. Палич
️️️️
С. Абдураимов
70'
Желтая карточка
Ш. Гафурбеков
68'
64'
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
Д. Анваров
62'
Желтая карточка
Г. Кухианидзе
54'
Желтая карточка
А. Шулая
46'
Замена
Д. Рахматиллоев
️️️️
Д. Убайдуллаев
Замена
Э. Исмоилов
️️️️
А. Тошкузиев
46'
Пенальти не реализован!
Ш. Убайдуллаев
45'
+6
45'
+1
Желтая карточка
Н. Тарасов
Желтая карточка
И. Йосович
27'
2'
Желтая карточка
Д. Убайдуллаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Б
35
Рахимжон Давронов
ВР
6
Худойшукур Сатторов
ЦЗ
17
Реза Яздандуст
ЦЗ
33
Иван Йосович
ЦЗ
14
Аброр Тошкузиев
ЛВ
8
Сардор Абдураимов
ЦП
8
Искандар Шайкулов
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
22
Шахзод Гафурбеков
ПВ
11
Далер Шарипов
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
Кызылкум
21
Роберт Озолс
ВР
71
Джамолиддин Убайдуллаев
ЛЗ
23
Самандар Шукуриллаев
ЦЗ
37
Шерзод Файзиев
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
27
Шахбоз Журабеков
ПЗ
7
Даврон Анваров
ЦП
25
Азизбек Усмонов
ЦП
8
Гиорги Кухианидзе
АП
11
Акакий Шулая
ПВ
17
Мухаммадали Гиесов
ЦФ
Главный тренер
Жамшид Саидов
Металлург Б
87
Акмал Ортиков
ВР
20
Эргаш Исмоилов
ЛЗ
15
Аббос Отахонов
ЦЗ
24
Давронжон Эргашев
ЦЗ
20
Миргиез Сулаймонов
ПЗ
4
Керим Палич
ОП
21
Хазрат Турсункулов
ЦП
88
Сирожиддин Кузиев
ЦП
97
Бобан Джорджевич
ЦФ
Кызылкум
1
Хумоюншох Сайетов
ВР
4
Илхомжон Вахобов
ЛЗ
14
Файзулло Камбаров
ЦЗ
77
Файзулло Жуманкузиев
ЛВ
79
Диер Рахматиллоев
ЦП
22
Шахзод Рахматуллаев
ЦП
9
Хумоюн Абдуалимов
АП
21
Асадбек Асадов
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
3-2-3-2
35
Давронов
6
Сатторов
17
Яздандуст
33
Йосович
8
Абдураимов
8
Шайкулов
14
Тошкузиев
10
Миличкович
22
Гафурбеков
10
Убайдуллаев
11
Шарипов
3-2-2-2-1
21
Озолс
23
Шукуриллаев
37
Файзиев
2
Тарасов
27
Журабеков
71
Убайдуллаев
7
Анваров
25
Усмонов
11
Шулая
8
Кухианидзе
17
Гиесов
10
Убайдуллаев
97
Джорджевич
97
Джорджевич
10
Убайдуллаев
8
Абдураимов
4
Палич
4
Палич
8
Абдураимов
14
Тошкузиев
20
Исмоилов
20
Исмоилов
14
Тошкузиев
71
Убайдуллаев
79
Рахматиллоев
79
Рахматиллоев
71
Убайдуллаев
17
Гиесов
4
Вахобов
4
Вахобов
17
Гиесов
Рахматиллоев
77
Жуманкузиев
77
Жуманкузиев
Рахматиллоев
7
Анваров
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
7
Анваров
Остались в запасе
Металлург Б
Кызылкум
15
Аббос Отахонов
ЦЗ
21
Хазрат Турсункулов
ЦП
88
Сирожиддин Кузиев
ЦП
20
Миргиез Сулаймонов
ПЗ
24
Давронжон Эргашев
ЦЗ
87
Акмал Ортиков
ВР
1
Хумоюншох Сайетов
ВР
14
Файзулло Камбаров
ЦЗ
22
Шахзод Рахматуллаев
ЦП
9
Хумоюн Абдуалимов
АП
21
Асадбек Асадов
ПВ
Главный тренер
Жамшид Саидов
Остались в запасе
15
Аббос Отахонов
ЦЗ
21
Хазрат Турсункулов
ЦП
88
Сирожиддин Кузиев
ЦП
20
Миргиез Сулаймонов
ПЗ
24
Давронжон Эргашев
ЦЗ
87
Акмал Ортиков
ВР
Остались в запасе
1
Хумоюншох Сайетов
ВР
14
Файзулло Камбаров
ЦЗ
22
Шахзод Рахматуллаев
ЦП
9
Хумоюн Абдуалимов
АП
21
Асадбек Асадов
ПВ
Главный тренер
Жамшид Саидов
Статистика матча Металлург Б - Кызылкум
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Металлург Б
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Насаф
1 : 2
30.11.2024
Металлург Б
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Металлург Б
1 : 0
24.11.2024
Сурхан
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Бунедкор
1 : 1
08.11.2024
Металлург Б
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Металлург Б
1 : 1
03.11.2024
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
Навбахор
1 : 0
25.10.2024
Металлург Б
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
ОКМК
0 : 1
20.11.2026
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Кызылкум
0 : 1
07.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Коканд 1912
0 : 0
30.10.2026
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Кызылкум
1 : 1
25.10.2026
Локомотив Ташкент
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