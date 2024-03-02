Азизбек Усмонов - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Азизбек
|Фамилия
|Усмонов
|Команда
|Кызылкум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1992 (32 года)
|Имя
|Азизбек
|Фамилия
|Усмонов
|Команда
|Кызылкум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1992 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызылкум
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2024
|1' -90'
|Согдиана (Джизак)
|1:0
|Кызылкум (Зарафшон)
|29.03.2024
|1' -90'
|Кызылкум (Зарафшон)
|0:0
|Локомотив (Ташкент)
|16.03.2024
|1' -90'
|Насаф (Карши)
|2:1
|Кызылкум (Зарафшон)
|11.03.2024
|1' -90'
|Кызылкум (Зарафшон)
|2:1
|Сурхан (Термез)
|02.03.2024
|1' -90'
|Бунедкор (Ташкент)
|1:3
|Кызылкум (Зарафшон)