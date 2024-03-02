Шерзод Файзиев - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Шерзод
|Отчество
|Наимович
|Фамилия
|Файзиев
|Команда
|Кызылкум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1992 (32 года)
|Рост
|185
|Имя
|Шерзод
|Отчество
|Наимович
|Фамилия
|Файзиев
|Команда
|Кызылкум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1992 (32 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызылкум
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2024
|1' -76'
|Согдиана (Джизак)
|1:0
|Кызылкум (Зарафшон)
|29.03.2024
|1' -65'
|Кызылкум (Зарафшон)
|0:0
|Локомотив (Ташкент)
|16.03.2024
|1' -90'
|Насаф (Карши)
|2:1
|Кызылкум (Зарафшон)
|11.03.2024
|1' -73'
|Кызылкум (Зарафшон)
|2:1
|Сурхан (Термез)
|02.03.2024
|83' -90'
|Бунедкор (Ташкент)
|1:3
|Кызылкум (Зарафшон)