Далер Шарипов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Далер
|Отчество
|Амирович
|Фамилия
|Шарипов
|Команда
|Металлург Б
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 февраля 2004 (20 лет)
|Имя
|Далер
|Отчество
|Амирович
|Фамилия
|Шарипов
|Команда
|Металлург Б
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 февраля 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Б
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2024
|1' -90'
|Динамо Сам (Самарканд)
|2:1
|Металлург Б (Бекабад)
|54'
|15.03.2024
|90' -90'
|Нефтчи (Фергана)
|1:0
|Металлург Б (Бекабад)
|86'
|08.03.2024
|85' -90'
|Металлург Б (Бекабад)
|0:0
|Согдиана (Джизак)
|03.03.2024
|84' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|2:2
|Металлург Б (Бекабад)