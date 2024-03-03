Шахзод Гафурбеков - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Шахзод
|Фамилия
|Гафурбеков
|Команда
|Металлург Б
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1998 (25 лет)
|Имя
|Шахзод
|Фамилия
|Гафурбеков
|Команда
|Металлург Б
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1998 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Б
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2024
|1' -90'
|Динамо Сам (Самарканд)
|2:1
|Металлург Б (Бекабад)
|15.03.2024
|1' -90'
|Нефтчи (Фергана)
|1:0
|Металлург Б (Бекабад)
|08.03.2024
|1' -90'
|Металлург Б (Бекабад)
|0:0
|Согдиана (Джизак)
|03.03.2024
|1' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|2:2
|Металлург Б (Бекабад)