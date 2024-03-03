Сардор Абдураимов - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Сардор
|Фамилия
|Абдураимов
|Команда
|Металлург Б
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1994 (29 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Сардор
|Фамилия
|Абдураимов
|Команда
|Металлург Б
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1994 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Б
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2024
|1' -78'
|Динамо Сам (Самарканд)
|2:1
|Металлург Б (Бекабад)
|28'
|15.03.2024
|1' -79'
|Нефтчи (Фергана)
|1:0
|Металлург Б (Бекабад)
|08.03.2024
|1' -90'
|Металлург Б (Бекабад)
|0:0
|Согдиана (Джизак)
|03.03.2024
|1' -84'
|Локомотив (Ташкент)
|2:2
|Металлург Б (Бекабад)