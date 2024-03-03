Керим Палич - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Керим
|Фамилия
|Палич
|Команда
|Металлург Б
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1997 (27 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Керим
|Фамилия
|Палич
|Команда
|Металлург Б
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1997 (27 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Б
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2024
|78' -90'
|Динамо Сам (Самарканд)
|2:1
|Металлург Б (Бекабад)
|15.03.2024
|72' -90'
|Нефтчи (Фергана)
|1:0
|Металлург Б (Бекабад)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Металлург Б (Бекабад)
|0:0
|Согдиана (Джизак)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Локомотив (Ташкент)
|2:2
|Металлург Б (Бекабад)