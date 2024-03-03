Реза Яздандуст - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Реза
|Фамилия
|Яздандуст
|Команда
|Металлург Б
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1991 (32 года)
|Рост
|196
|Имя
|Реза
|Фамилия
|Яздандуст
|Команда
|Металлург Б
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1991 (32 года)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Б
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2024
|1' -90'
|Динамо Сам (Самарканд)
|2:1
|Металлург Б (Бекабад)
|08.03.2024
|1' -90'
|Металлург Б (Бекабад)
|0:0
|Согдиана (Джизак)
|66'
|03.03.2024
|1' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|2:2
|Металлург Б (Бекабад)