Демир Имери - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Демир
|Фамилия
|Имери
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Демир
|Фамилия
|Имери
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андижан
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2024
|79' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|1:2
|Андижан (Андижан)
|30.03.2024
|60' -90'
|Андижан (Андижан)
|1:1
|Насаф (Карши)
|16.03.2024
|81' -90'
|Сурхан (Термез)
|2:3
|Андижан (Андижан)
|10.03.2024
|63' -90'
|Андижан (Андижан)
|5:1
|Бунедкор (Ташкент)
|03.03.2024
|62' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|0:0
|Андижан (Андижан)