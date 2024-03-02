Махмуд Махамаджонов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Махмуд
|Фамилия
|Махамаджонов
|Команда
|Бунедкор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Махмуд
|Фамилия
|Махамаджонов
|Команда
|Бунедкор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бунедкор
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.03.2024
|1' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|1:0
|Бунедкор (Ташкент)
|17.03.2024
|1' -90'
|Бунедкор (Ташкент)
|2:2
|Навбахор (Наманган)
|10.03.2024
|1' -90'
|Андижан (Андижан)
|5:1
|Бунедкор (Ташкент)
|02.03.2024
|1' -90'
|Бунедкор (Ташкент)
|1:3
|Кызылкум (Зарафшон)