Анри Чичинадзе - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Анри
|Фамилия
|Чичинадзе
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кутаиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Анри
|Фамилия
|Чичинадзе
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кутаиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 90'
|Черноморец
|1:2
|Торпедо
|Россия. Первая лига, 31 тур
|54'
|29.04.2024
|1' - 90'
|Черноморец
|0:0
|Динамо Мх
|Россия. Первая лига, 30 тур
|24.04.2024
|1' - 90'
|Тюмень
|1:1
|Черноморец
|Россия. Первая лига, 29 тур
|20.04.2024
|1' - 90'
|КАМАЗ
|1:0
|Черноморец
|Россия. Первая лига, 28 тур
|64'
|13.04.2024
|1' - 90'
|Черноморец
|0:0
|Акрон
|Россия. Первая лига, 27 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Черноморец
|3:0
|Кубань
|Россия. Первая лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:2
|Торпедо (Кутаиси)
|27.07.2023
|Был в запасе
|Торпедо (Кутаиси)
|1:4
|Актобе (Актобе)
|20.07.2023
|96' -125'
|Сараево (Сараево)
|1:2
(2:4)п
|Торпедо (Кутаиси)
|13.07.2023
|89' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|2:2
|Сараево (Сараево)