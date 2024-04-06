Ariel Almagro - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Ariel Almagro
|Команда
|Кумбая
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Ariel Almagro
|Команда
|Кумбая
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 52'
|Кумбая
|0:0
|Макара
|Эквадор. Серия А, 11 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Универсидад Католика
|2:1
|Кумбая
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Эмелек
|2:0
|Кумбая
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|06.04.2024
|1' - 46'
|Аукас
|2:0
|Кумбая
|Эквадор. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч