Darwin Cuero - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Darwin Cuero
|Команда
|Текнико Университарио
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Darwin Cuero
|Команда
|Текнико Университарио
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.04.2024
|Был в запасе
|Текнико Университарио
|2:1
|Депортиво
|Эквадор. Серия А, 9 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Мушук Руна
|1:2
|Текнико Университарио
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|08.04.2024
|Был в запасе
|Текнико Университарио
|1:1
|Эмелек
|Эквадор. Серия А, 7 тур