Marco Rubén - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Marco Rubén
|Команда
|Депортиво Мальдонадо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Marco Rubén
|Команда
|Депортиво Мальдонадо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|1' - 79'
|Рампла Хуниорс
|1:1
|Депортиво Мальдонадо
|Уругвай. Примера, 10 тур
|67'
|14.04.2024
|1' - 60'
|Депортиво Мальдонадо
|0:1
|Серро Ларго
|Уругвай. Примера, 8 тур
|08.04.2024
|Был в запасе
|Депортиво Мальдонадо
|1:2
|Пеньяроль
|Уругвай. Примера, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч