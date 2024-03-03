Nickseon Gomis - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Nickseon Gomis
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Nickseon Gomis
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|1' - 90'
|Орландо Сити
|1:2
|Торонто
|США. МЛС, 14 тур
|11'
|21.04.2024
|1' - 90'
|Торонто
|1:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|США. МЛС, 12 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Шарлотт
|3:2
|Торонто
|США. МЛС, 10 тур
|07.04.2024
|1' - 79'
|Ванкувер Уайткепс
|4:0
|Торонто
|США. МЛС, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торонто
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:2
|Торонто (Торонто)
|11'
|21.04.2024
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|14.04.2024
|1' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|3:2
|Торонто (Торонто)
|07.04.2024
|1' -79'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|4:0
|Торонто (Торонто)
|09.03.2024
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|03.03.2024
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|0:1
|Торонто (Торонто)
|82'