Рахим Альхассан - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Рахим
|Фамилия
|Альхассан
|Команда
|Рекреативо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2002 (22 года)
|Рост
|184
|Имя
|Рахим
|Фамилия
|Альхассан
|Команда
|Рекреативо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2002 (22 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рекреативо
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|81' -120'
|Туделано (Тудела)
|1:0
|Рекреативо (Уэльва)
|116' 120'