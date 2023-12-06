Ману Рико - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Ману
|Фамилия
|Рико
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уэска
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 2003 (21 год)
|Имя
|Ману
|Фамилия
|Рико
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уэска
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 2003 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уэска
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|90' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|117'
|06.12.2023
|1' -90'
|Антекера (Антекера)
|0:2
|Уэска (Уэска)
|25'