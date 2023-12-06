Унаи Эльхесабаль - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Эльхесабаль
|Команда
|Бургос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1993 (31 год)
|Рост
|185
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Эльхесабаль
|Команда
|Бургос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1993 (31 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|1' - 90'
|Мирандес
|2:1
|Бургос
|Испания. Сегунда, 36 тур
|70'
|14.04.2024
|1' - 90'
|Бургос
|2:1
|Расинг
|Испания. Сегунда, 35 тур
|87'
|07.04.2024
|1' - 46'
|Вильярреал Б
|2:1
|Бургос
|Испания. Сегунда, 34 тур
|40'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бургос
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -77'
|Бургос (Бургос)
|0:3
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|06.12.2023
|1' -90'
|Арентейро (О Карбаллино)
|1:3
|Бургос (Бургос)
|42'