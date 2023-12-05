Дайиро Хирино - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Дайиро
|Фамилия
|Хирино
|Команда
|Кастельон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зволле
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 2002 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Дайиро
|Фамилия
|Хирино
|Команда
|Кастельон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зволле
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 2002 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кастельон
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -121'
|Кастельон (Кастельон-де-ла-Плана)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|114'
|05.12.2023
|1' -90'
|Кастельон (Кастельон-де-ла-Плана)
|2:1
|Реал Ов (Овьедо)