Бабатунде Акинсола - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Бабатунде
|Фамилия
|Акинсола
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 марта 2003 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Бабатунде
|Фамилия
|Акинсола
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 марта 2003 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2023
|1' -85'
|Эспаньол (Барселона)
|3:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|82' 10'
|01.11.2023
|Был в запасе
|Пенья Депортиво (Ибица)
|0:5
|Вальядолид (Вальядолид)