Исраэль Суэро - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Исраэль
|Фамилия
|Суэро
|Команда
|Кастельон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Исраэль
|Фамилия
|Суэро
|Команда
|Кастельон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кастельон
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|112' -121'
|Кастельон (Кастельон-де-ла-Плана)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|05.12.2023
|1' -77'
|Кастельон (Кастельон-де-ла-Плана)
|2:1
|Реал Ов (Овьедо)
|40'