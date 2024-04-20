Kaito Chida - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Kaito Chida
|Команда
|Токио Верди
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Kaito Chida
|Команда
|Токио Верди
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|1' - 90'
|Саган Тосу
|0:2
|Токио Верди
|Япония. Джей-лига, 11 тур
|28.04.2024
|1' - 90'
|Токио Верди
|0:0
|Ависпа Фукуока
|Япония. Джей-лига, 10 тур
|20.04.2024
|1' - 90'
|Кавасаки Фронтале
|0:0
|Токио Верди
|Япония. Джей-лига, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч