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Сорен Ларсен - статистика

Завершил карьеру
6 сентября 1981 (45)
#14 | Нападающий
194 см | 88 кг
Дания
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 19 тур
Валансьен
2 : 1
22.12.2010
Тулуза
77' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3 : 0
18.12.2010
Лорьян
86' - 90'
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