Сорен Ларсен - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Сорен
|Фамилия
|Ларсен
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|194
|Вес
|88
|Имя
|Сорен
|Фамилия
|Ларсен
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|194
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тулуза
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2010
|77' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|18.12.2010
|86' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|3:0
|Лорьян (Лорьян)