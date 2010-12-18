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    Сорен Ларсен - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Сорен
    Фамилия Ларсен
    Команда Орхус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 сентября 1981 (41 год)
    Рост 194
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тулуза 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2010 77' -90' Валансьен (Валансьен) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    18.12.2010 86' -90' Тулуза (Тулуза) 3:0 Лорьян (Лорьян)
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