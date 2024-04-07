Sixto Mina - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Sixto Mina
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Sixto Mina
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|1' - 90'
|Депортиво
|4:0
|Мушук Руна
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|18.04.2024
|1' - 90'
|Текнико Университарио
|2:1
|Депортиво
|Эквадор. Серия А, 9 тур
|62'
|13.04.2024
|1' - 90'
|Депортиво
|3:3
|Аукас
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Барселона
|4:0
|Депортиво
|Эквадор. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч