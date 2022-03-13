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    Бенито Николас Виола - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Бенито Николас
    Фамилия Виола
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 октября 1989 (33 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    08.05.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 4:3 Болонья (Болонья)
    01.05.2022 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 Болонья (Болонья)
    27.04.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Интер (Милан)
    24.04.2022 75' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Удинезе (Удине)
    16.04.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    11.04.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Сампдория (Генуя)
    04.04.2022 Был в запасе Милан (Милан) 0:0 Болонья (Болонья)
    20.03.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    13.03.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Болонья (Болонья)
    06.03.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Торино (Турин)
    26.02.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 1:1 Болонья (Болонья)
    21.02.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Специя (Ла Специя)
    12.02.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Болонья (Болонья)
    21.01.2022 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Болонья (Болонья)
    17.01.2022 1' -52' Болонья (Болонья) 0:2 Наполи (Неаполь)
    11.01.2022 90' -90' Кальяри (Кальяри) 2:1 Болонья (Болонья)
    22.12.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Болонья (Болонья)
    18.12.2021 85' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Ювентус (Турин)
    12.12.2021 67' -90' Торино (Турин) 2:1 Болонья (Болонья)
    05.12.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:3 Фиорентина (Флоренция)
    01.12.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Рома (Рим)
    28.11.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:1 Болонья (Болонья)
    21.11.2021 87' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Венеция (Венеция)
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