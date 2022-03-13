Бенито Николас Виола - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Бенито Николас
|Фамилия
|Виола
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 октября 1989 (33 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Бенито Николас
|Фамилия
|Виола
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 октября 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|4:3
|Болонья (Болонья)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|27.04.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Интер (Милан)
|24.04.2022
|75' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|11.04.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|04.04.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Торино (Турин)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|21.02.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|21.01.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|17.01.2022
|1' -52'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|11.01.2022
|90' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Болонья (Болонья)
|18.12.2021
|85' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|12.12.2021
|67' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:3
|Фиорентина (Флоренция)
|01.12.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Рома (Рим)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|21.11.2021
|87' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Венеция (Венеция)