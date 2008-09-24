Франческо Косенца - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Косенца
|Команда
|Про Верчелли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Косенца
|Команда
|Про Верчелли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реджо-ди-Калабрия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2008
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|14.12.2008
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|0:2
|Сампдория (Генуя)
|29.11.2008
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|16.11.2008
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|01.11.2008
|1' -90'
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|2:3
|Интер (Милан)
|29.10.2008
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|24.09.2008
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|1:2
|Милан (Милан)