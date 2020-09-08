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Эмил Халлфредссон
Статистика
Эмил Халлфредссон - статистика
Завершил карьеру
29 июня 1984 (42), Рейкъявик
#20 | Полузащитник
185 см | 83 кг
Исландия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Италия. Серия А 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Кубок Английской лиги 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Исландия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Бельгия
5 : 1
08.09.2020
Исландия
53' - 90'
Лига наций, 1 тур
Исландия
0 : 1
05.09.2020
Англия
76' - 90'
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