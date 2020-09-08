Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Серия А 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Кубок Английской лиги 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008