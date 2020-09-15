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Takaaki Shichi
Статистика
Takaaki Shichi - статистика
Киото Санга
#62 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Тэджон
1 : 0
15.09.2026
Киото Санга
Был в запасе
Статистика по турнирам
Япония. Джей-лига 2026
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Япония. Джей-лига 2025
Япония. Джей-лига 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Санфречче Хиросима
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Санфречче Хиросима
1 : 0
11.03.2026
Джохор
1' - 87'
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Джохор
3 : 1
04.03.2026
Санфречче Хиросима
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Сеул
2 : 2
17.02.2026
Санфречче Хиросима
68' - 90'
90'
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Санфречче Хиросима
2 : 1
10.02.2026
Джохор
Был в запасе
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