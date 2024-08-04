Daniel Patino - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Daniel Patino
|Команда
|Эль Насьональ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Daniel Patino
|Команда
|Эль Насьональ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.08.2024
|1' - 90'
|Эмелек
|0:1
|Эль Насьональ
|Эквадор. Серия А, 3 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Эль Насьональ
|1:3
|Макара
|Эквадор. Серия А, 2 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|Эль Насьональ
|0:2
|Универсидад Католика
|Эквадор. Серия А, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч