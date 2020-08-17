Статистика по турнирам

Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Суперкубок Италии 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Суперкубок Италии 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009