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Федерико Маркетти
Статистика
Федерико Маркетти - статистика
Завершил карьеру
7 февраля 1983 (43), Бассано-дель-Граппа
#22 | Вратарь
188 см | 82 кг
Италия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Хэмран
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Ференцварош
2 : 1
17.08.2023
Хэмран
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Хэмран
1 : 6
10.08.2023
Ференцварош
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Тб
0 : 1
03.08.2023
Хэмран
1' - 90'
89'
Лига конференций, 2 раунд
Хэмран
2 : 1
25.07.2023
Динамо Тб
1' - 90'
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