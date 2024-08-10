Тоби Колльер - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Тоби
|Фамилия
|Колльер
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 2004 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Тоби
|Фамилия
|Колльер
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 2004 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 1 тур
|10.08.2024
|59' - 90'
|Манчестер Сити
|
1:1
(7:6)п
|Манчестер Юнайтед
|Суперкубок Англии, Финал
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч