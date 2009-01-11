Симоне Гриппо - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Гриппо
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|67
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Гриппо
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2009
|87' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|11.01.2009
|90' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кьево (Верона)