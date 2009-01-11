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    Симоне Гриппо - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Симоне
    Фамилия Гриппо
    Команда Вадуц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 декабря 1988 (34 года)
    Рост 182
    Вес 67
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2009 87' -90' Кьево (Верона) 1:1 Сампдория (Генуя)
    11.01.2009 90' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Кьево (Верона)
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